O próximo desafio do Vôlei Araucária pela Superliga B está marcado para esta quarta-feira, 14 de janeiro, às 19h, contra o Montes Claros. A partida será em casa, no Ginásio Joval de Paula Souza. O time está convocando sua fiel torcida para acompanhar esse desafio, uma vez que o adversário é o atual líder na competição.

No último jogo (08/01), a equipe araucariense sofreu uma derrota para o vice-líder, o Norde Vôlei, mesmo após ter feito uma excelente apresentação em quadra. A partida fechou em 3X1 para o adversário, com parciais de 25×23, 30×28, 18×25 e 26×24.

“Acho que foi nosso melhor jogo até agora. Fizemos um jogo consistente e criamos muitas dificuldades para eles. Porém, a equipe do Nord é muito qualificada, foi montada focando no acesso, com um investimento alto e atletas de Superliga A. Pecamos em momentos que não poderíamos errar, então temos que trabalhar mais, mas é com essa intensidade que teremos que jogar daqui pra frente”, comentou o técnico Everson Ribeiro.

Até este momento da competição o Araucária Vôlei ocupa a 10ª posição na tabela de classificação, com 6 pontos, em 5 jogos, sendo 2 vitórias e 3 derrotas.