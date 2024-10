Araucária espera colher cerca de 5 mil toneladas de morango este ano

Segundo a Secretaria Municipal de Agricultura, a expectativa para a safra de morango em 2024 é de cerca de 5 mil toneladas, isso devido ao acréscimo de produtores atendidos pelo Município. Em 2023, segundo dados da Secretaria de Estado de Abastecimento, Araucária produziu 3.840 toneladas da fruta. O carro chefe continua sendo a variedade San Andreas, mas a SMAG foi a pioneira no Paraná trazendo para Araucária a variedade BRS DC25 / Fênix, que é a muda produzida pela Embrapa.

“Hoje não temos morango que produz o ano todo, o pico de produção do San Andreas acontece entre agosto e dezembro, diminuindo sua produção nos demais meses. A variedade Fênix atinge seu ápice entre maio e dezembro, também diminuindo a produção nos demais meses”, explica a secretaria.

Nem todos os produtores de morango do município estão cadastrados, mas os 294 atualmente atendidos pela SMAG, participam dos programas de incentivo a agricultura familiar. “Os incentivos estão na distribuição gratuita das mudas de morango fiscalizadas e de alta produtividade, acompanhamento técnico. Os cursos obrigatórios para a participação no programa do morango são realizados através de uma parceria da SMAG com o SENAR e todo o maquinário para o preparo dos canteiros quando o morango for plantado em solo ou a terraplenagem para quando for plantado em estufa é realizada pela Secretaria”.

Ainda de acordo com a SMAG, estima-se que 80% da produção de morangos dos produtores cadastrados já esteja em estufas. Essa produção é escoada no comércio local, mercados, feira dos produtores e CEASA, ainda não há informações de produtores que estejam importando o fruto.

Claudinei de Mello é um dos produtores de morango cadastrados na Secretaria de Agricultura. Ele é dono da Delícias do Campo e produz as variedades San Andreas e Fênix na sua propriedade, localizada em Rio Verde Abaixo. “Produzo morangos há 15 anos e também tenho uma estufa de uvas. Minha produção é de aproximadamente 25 toneladas de moranguinhos ao ano, que são vendidos na Ceasa e na Feira do Produtor da Praça da Bíblia”, diz.

Ele explica que o Fênix é um morango gourmet e faz parte de um projeto novo da secretaria, que testa esta variedade para colheita durante o inverno. “Além de mudas da variedade Fênix, recebemos muitos incentivos da SMAG, como assistência técnica, trator, máquinas e caminhão quando precisamos, além do apoio para vendermos parte da produção”.

Para Claudinei, que utiliza apenas mão de obra familiar no cultivo e na colheita do morango, as principais dificuldades são as pragas, doenças e as mudanças climáticas. “Essas dificuldades nós contornamos com o apoio da Prefeitura, por isso agradecemos a secretária de Agricultura Dayane Navarrete Stall e toda sua equipe pelo carinho e respeito pelos agricultores da nossa cidade, pelo apoio através da feira semanal do município, onde os produtores podem expor suas mercadorias e vender diretamente ao consumidor final, obtendo um melhor preço, e também pela realização da Feira Das Colônias”.

