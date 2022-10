E as chuvas tornam-se mais recorrentes em plena primavera! Apesar do aumento gradual das temperaturas, a chuva não dá trégua, com previsões até a próxima semana.



Nesta quinta-feira (13), a máxima alcança os 21ºC, com 89% de probabilidade de precipitações e temporal. Na sexta, o dia amanhece com 13ºC e atinge a máxima de 18ºC, com 97% de chance de chuva. Já no final de semana, sábado e domingo amanhecem com 14ºC. No sábado a máxima é de 17ºC e domingo 21ºC.

Foto – divulgação

Texto: Redação