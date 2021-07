Araucária Esporte Clube e Regatas ganha mais um reforço

O ex jogador do Paraná Clube, João Antônio, é o mais novo contratado do Cacique. Foto: divulgação

Com o Campeonato Paranaense da 2ª Divisão de 2021 – Segundona Paranaense se aproximando, o Araucária Esporte Clube e Regatas acelera os preparativos para a estreia na competição, que acontece no dia 28 de agosto. Os treinos, que iniciaram na semana passada, passam a ficar mais puxados a cada dia e os novos reforços que vão compor o elenco continuam chegando. Essa semana foi a vez do zagueiro João Antônio, ex Paraná Clube, se juntar à equipe e começar a treinar. As novas contratações ainda estão em negociação pelo clube, mas em breve, o time terá seu plantel completo.

Entre as novidades do time para a temporada está o jogador Rodrigo Mancha (ex Coritiba), que atuará como auxiliar do técnico Ary Marques. E entre os nomes já confirmados estão o dos goleiros Felipe e Carlinhos, zagueiro Alex Fraga, volante Camargo, meia William Souza, atacante Alecssandro e lateral Felipe Boeira.

O Araucária ECR estreia no dia 28 jogando contra o Independente Futebol São Joseense, às 15h30, no Estádio Atílio Gionédis, em Campo Largo.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1271 – 22/07/2021