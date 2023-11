Araucária está na semifinal da Copinha da Repescagem e Grêmio depende de outros resultados

No sábado (11/11), os times do Grêmio Araucariense e do Araucária, os dois representantes da cidade na Copinha da Repescagem, jogaram entre si, no campo do Tropical. O Grêmio dominou o jogo e esteve perto de sair na frente com um pênalti marcado pela arbitragem, mas o volante Porva desperdiçou a cobrança. No finalzinho do jogo, o Araucária fez um gol e fechou o placar em 1X0. Com esse resultado, o time voltou a assumir a liderança e está classificado para a semifinal da Copinha.

Nesta quarta-feira (15), o Araucária também jogou uma partida atrasada da 7ª rodada, que havia sido cancelada por conta das chuvas, e venceu o Fortaleza por 3X1, consolidando sua posição na tabela, com 25 pontos. A vitória também deu esperança de classificação para o Grêmio, que está em 3º com 17 pontos.

O time já cumpriu todos os jogos da fase e agora não depende mais de si para ficar entre os quatro primeiros. Terá que torcer contra o Deportivo Bordignon, que tem 16 pontos, contra o Roça Grande que está com 15 e contra o Fortaleza que tem 14. As três equipes vão jogar no próximo final de semana.

Na última rodada, que será no próximo sábado (18/11), o Grêmio irá folgar e o Araucária jogará contra o Boqueirão, no Mundo da Bola, em Colombo, às 9h45.

