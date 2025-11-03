Araucária vai participar do 1º Festival de Cinema Curucaca, que acontece de 03 a 07 de novembro, em Guarapuava, com dois trabalhos audiovisuais: ‘O Anel’ e ‘Amor… Simplesmente…’ O evento tem como proposta promover o cinema independente, oferecendo um espaço de circulação, divulgação e reconhecimento da produção cinematográfica, especialmente aquela realizada no interior. Além da mostra competitiva e das exibições, o festival também contará com palestras e oficinas formativas.

As duas obras serão exibidas no dia 03, no cinema do Campus Santa Cruz (Unicentro) – ‘O Anel’ terá exibição às 8h e ‘Amor… Simplesmente…’ às 13h. A classificação indicativa é 14 anos.

“A obra retrata a universalidade do amor ao narrar, de forma sensível, a história de dois homens e a ligação afetiva entre eles. Com empatia e respeito, ‘O Anel’ desafia estereótipos e propõe uma reflexão poética sobre os afetos e a liberdade, utilizando a dança como linguagem central da narrativa”, explica o diretor geral João Álvaro.

Já o projeto de videoarte ‘Amor… Simplesmente…’ apresenta uma história que retrata o amor entre dois homens em duas épocas — passado e presente — destacando as mudanças na forma como a comunidade LGBTQIAPN+ vive suas relações. “No passado, o amor é oculto e marcado por conflitos; no presente, é vivido com liberdade e orgulho, simbolizando o progresso e a resistência da comunidade”, explica João.

Na ficha técnica, além do diretor geral João Álvaro, estão Fernando Vidal na direção coreográfica; o texto é de Brayan Wuilliam Medeiros Domingas; trilha sonora original de Fábio Haiduk; intérprete de Libras Bruna Garcia de Souza; produção de Bad Rec; na câmera Marcelo Augusto Paluski e assistente Pedro J. Santos Fermiano; som, montagem, edição e colorização de Everson Santos; foto divulgação de Carlos Poly; com elenco formado por Brayan Domingas, Bruno Kauan e Fernando Vidal; e apoio do Centro Cultural Casa Eliseu Voronkoff.

Os projetos ‘O Anel’ e ‘Amor… Simplesmente…’ foram realizados com recursos da Lei Complementar nº 195/2022 (Lei Paulo Gustavo), e apoio da Prefeitura de Araucária e do Governo Federal.

Edição n.º 1489.