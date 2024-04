Araucária FC pretende mudar nome do Pizatto para Estádio Sebastião Calado

O Araucária Futebol Clube está com um projeto interessante neste ano em que comemora o seu centenário: a mudança no nome do seu estádio, Pedro Nolasco Pizatto, que poderá carregar o nome de Sebastião Cordeiro Calado. Ele comandou o clube por mais de 45 anos.

O ex-presidente do Fantasma da Baixada faleceu em junho de 2021 e, desde então, seu nome vem sendo constantemente lembrado por ter sido um dos principais desportistas de Araucária, um grande entusiasta e incentivador do futebol amador na cidade.

Uma reunião extraordinária do Conselho Deliberativo do Araucária já foi marcada para a primeira quinzena do mês de maio, onde o assunto será colocado em pauta, para votação e aprovação. “Caso venha a ocorrer a mudança, o estatuto do clube receberá as alterações necessárias. Será um marco importante para a história do centenário do Fantasma”, disse o presidente do clube Edegar Hüttener.