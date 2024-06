Araucária FC terá almoço comemorativo aos 100 anos no dia 20 de julho

O Araucária FC, também conhecido como Fantasma da Baixada, completará 100 anos de fundação no próximo dia 24 de julho. É uma data tão importante que o clube decidiu comemorar junto com todos os araucarienses. Por isso, organizou um almoço comemorativo, que será realizado no sábado, dia 20 de julho, na sua sede, localizada na Rua Diógenes Brasil Lobato, 430, Centro.

Após o almoço haverá o jogo entre 50tinhas e 60tinhas, com equipes formadas por atletas que jogaram no clube.

Cada convite custa R$100,00 e dá direito ao almoço e uma camisa do clube. As vendas antecipadas vão até o dia 19 de julho. O pagamento poderá ser feito via PIX na chave CPF 67227740900. O Araucária FC também está disponibilizando espaço publicitário nas camisas comemorativas ao centenário. O valor é de R$1000,00 e dá direito a inserção da logo e 10 convites para o almoço. Os espaços devem ser confirmados até o dia 30 de junho.

Mais informações podem ser obtidas pelos fones (41) 99669-5963 com Jamil, (41) 99985-0726 com Idu, e (41) 99732-1555 com Renato Bege.