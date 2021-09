Araucária foi destaque nos Jogos Abertos do Paraná e Jojup’s

As equipes da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer – SMEL que participam da etapa regional da 63ª edição dos Jogos Abertos do Paraná, já conquistaram muitas vitórias. Este ano a cidade está competindo nas modalidades voleibol masculino, handebol masculino e feminino e futsal masculino. O futsal estreou com vitória de 5X0 contra a equipe de Campo Largo, o handebol mandou bem com 36X29 contra Fazenda Rio Grande e o voleibol fechou com vitória de 2 sets a zero contra Morretes.

Jogos da Juventude

A SMEL também participa dos 33º Jogos da Juventude – Jojup’s, nas modalidades basquetebol masculino, voleibol masculino e feminino, handebol feminino, futsal masculino. O basquete perdeu para São José dos Pinhais por 53X39, o futsal ganhou por WO contra Campo do Tenente, o handebol venceu Paranaguá por 26X12 e o voleibol também ganhou por WO contra Colombo.

As categorias Sub 16 e Sub 21 do futebol masculino participam do Paraná Bom de Bola, programa que foi criado este ano, tirando a modalidade de dentro dos Jogos Abertos e dos Jojup’s. Infelizmente na estreia, o time Sub 21 de Araucária perdeu de 3X0 para São José dos Pinhais.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1279 – 16/09/2021