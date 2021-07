Araucária Fut 7 disputará final do Paranaense neste domingo

Foto: divulgação

Domingo, 18 de julho, é dia de conhecer o campeão do Campeonato Paranaense de Futebol 7. O Araucária Fut7 é um dos candidatos ao título e irá disputar a final com o Clube Atlético Operário na Arena Coliseu, em Curitiba, às 15h30. O campeonato, que começou em 2020 mas teve que ser interrompido devido à pandemia, tendo retomado apenas esse mês, reuniu as maiores equipes do futebol society do Estado. ´

Se o time de casa entrar em campo com a mesma garra que demonstrou nos jogos das semifinais, onde disputou cinco partidas e venceu quatro, em um único final de semana, a vitória não será difícil. Apesar de a presença na Arena não ser permitida devido à pandemia, os torcedores poderão acompanhar a final do Paranaense pelo canal do Youtube F7 TV Play.

Com o resultado que obteve até agora na competição, o Araucária já tem vaga garantida para a Copa do Brasil de Futebol 7, e irá disputar a competição ao lado de grandes times de todo o País.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1270 – 15/07/2021