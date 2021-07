Araucária Fut 7 está na final do Campeonato Paranaense

Araucária Fut7 deu o sangue em campo, fez bonito nas semifinais do Paranaense e agora vai brigar pelo título de campeão. Foto: divulgação

Após cumprir com louvor uma maratona de cinco jogos da fase semifinal do Campeonato Paranaense de Futebol 7, temporada 2020, o Araucária Fut7 está na grande final da competição. O confronto será contra o Clube Atlético Operário, no dia 18 de julho, às 14h, no Mineiro Society, em Ponta Grossa. O campeonato reuniu as maiores equipes do futebol society do Estado, entre elas o Araucária, que participou das fases anteriores com o antigo nome, Lions. Agora como Cacique, também comemora a vaga garantida para a Copa do Brasil de Futebol 7, que reunirá times de todo o País.

Nas semifinais do último final de semana, em Ponta Grossa, a equipe entrou em campo cinco vezes, e apesar do cansaço aparente, os jogadores foram guerreiros, finalizando com quatro vitórias e apenas uma derrota. Na primeira partida o Cacique venceu o Espíritos da Guerra (EGEC) por 5X1, com gols de Alexsander, Teodoro, Zika, Gui e Anão. A segunda vitória veio contra o Clube Atlético União, por 3X1, com gols de Alexsander, Gemma e Zika. No terceiro confronto a equipe teve sua primeira e única derrota, por 1X2, contra o PS/VG. O gol do Araucária foi marcado por Alexsander. Na quarta partida a vitória veio novamente, contra a Seleção Humildade, pelo placar de 4X2, com gols de Gemma, Tripa, Zika e Léo. Na quinta e última partida a vitória foi contra o Colônia Fut Clube, por 4X2, com três gols do artilheiro Alexsander e um do jogador Gemma.

O Araucária Fut 7 agradece a todos os torcedores e simpatizantes do time, e também a Prefeitura Municipal, que cedeu o transporte para a equipe.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1269 – 08/07/2021