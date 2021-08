Araucária Fut7 estreia na Copa Brasil na sexta-feira, 13

Foto: divulgação

O Araucária Fut7 fará sua estreia na Copa do Brasil de Futebol 7 – etapa São Paulo nesta sexta-feira, 13 de agosto, às 18h, jogando contra o Orteca (SP), na Arena Nacional. No sábado, 14, o time terá mais dois jogos pela frente, às 13 horas contra o Corinthias, também na Arena Nacional, e às 18 contra o Clube Milan (SP), na Playball Pompéia. A competição é uma das maiores da modalidade e será disputada com cinco etapas classificatórias e a final está prevista para os meses de outubro ou novembro, em local a ser definido pela comissão organizadora.

Além da premiação do campeonato, a equipe campeã masculina 2021 ganhará vaga e transporte para a Liga das Américas 2022, que será disputada na Colômbia, Argentina ou Uruguai e reunirá os maiores times do continente. E o campeão da Liga das Américas disputará o Mundial de Clubes 2022, em Moscou, na Rússia.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1274 – 12/08/2021