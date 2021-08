Araucária Fut7 não se classificou e está fora da Copa do Brasil

O Araucária Fut7 levou azar na estreia da Copa do Brasil de Futebol 7 – etapa São Paulo, que aconteceu em plena sexta-feira, 13 de agosto. O time enfrentou o Orteca (SP), na Arena Nacional, e perdeu por 3X2. No outro jogo da etapa classificatória, que aconteceu no sábado, 14, também na Arena Nacional, o time araucariense sofreu sua segunda derrota, desta vez para o Corinthians, que fechou o placar em 3X0.

No último jogo da rodada veio a vitória para o Araucária, que marcou 4X2 contra o Milan, na Playball Pompéia. Mas com um saldo de duas derrotas e apenas uma vitória, o time acabou sendo eliminado da competição.

O próximo desafio do Araucária Fut 7 será o Campeonato Paranaense de 2021. O time fará sua estreia na competição neste sábado, 21 de agosto, contra o Jaguarões, em Curitiba.

