Araucária ganha a Squard D2, uma nova equipe de ciclismo

A Squard D2 é a mais nova equipe de ciclismo de Araucária, que nasceu com objetivos traçados e já começou com uma apresentação bem sucedida. A equipe marcou presença em duas provas e seus atletas ficaram muito bem posicionados. “Não conquistamos pódio em ambas as provas, porém este não é o objetivo no momento, tudo faz parte do amadurecimento e serve de somatória para aquisição de experiência. Desta forma conseguiremos implementar treinos para provas futuras”, comenta Eder, organizador da Squard D2.

A primeira prova da equipe foi em Paranaguá, realizada há algumas semanas. No último domingo, 23 de maio, a competição foi em Campina Grande do Sul e a equipe participou com os atletas Victor, Thiago, Lucas, Matheus, Eduardo, João Teixeira, Estimiano, Shigue, André e Pedro Henrique, com o apoio os organizadores da equipe.

Os atletas da nova equipe esperam melhorar seus resultados a cada semana e prometem dedicação nos treinos. “Tive um desempenho muito bom na primeira prova, mesmo sem treino adequado. Na segunda prova melhorei, agora é treinar para as próximas. Foram duas provas incríveis”, comenta Lucas Gritten.

A equipe também tem pretensão de estar entre as maiores de Araucária e conta com o apoio da loja D2 Bike Shop, Grupo Unidos e Fortes Bike e Grupo Amigos do Pedal (Amigos Unidos e Fortes).

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1263 – 27/05/2021