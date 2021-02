Araucária ganha do Vôlei Futuro jogando em casa pela Superliga B

Compartilhe esta notícia

Foto: divulgação

O time SMEL Araucária/ASPMA/Berneck desencantou na Superliga B e fez sua segunda vitória nesta quarta-feira, 17 de fevereiro, após quatro jogos disputados até agora. A equipe jogou em casa, no ginásio do CSU, e venceu o Vôlei Futuro por 3 sets a 1, com parciais de 25/27, 25/19, 25/18 e 25/18. Este foi um jogo que havia sido adiado da terceira rodada da fase classificatória.

Com a segunda vitória seguida na competição, o time de Araucária segue na quinta posição, agora com seis pontos, um a menos do que o quarto colocado Unimed/Aero (RN). Ainda sem pontuar, o Vôlei Futuro é o oitavo e último colocado. Além da vitória do time, o levantador Cesinha foi escolhido como destaque da partida e ganhou o Troféu Viva Vôlei. O próximo jogo do Araucária será no domingo, dia 21, às 19h, contra o Vila Nova (GO), no ginásio do CSU.

Texto: Maurenn Bernardo