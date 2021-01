Araucária ganha nova unidade de implantes odontológicos

Compartilhe esta notícia

Equipe de sócios realizou uma cerimônia discreta de inauguração da unidade. Foto: divulgação

Quinta-feira, 14 de janeiro, é uma data que certamente ficará marcada em Araucária. A cidade ganhou nesse dia, uma nova unidade da franquia Oral Unic Implantes, clínica especializada em implantodontia e com procedimentos de estética orofacial, como lentes de contato dental, ortodontia, botox, bichectomia, entre outros. A partir de agora, os araucarienses poderão dispor de um espaço de três consultórios e um centro cirúrgico devidamente equipado com monitor cardíaco, oxímetro e ventilação mecânica, salas confortáveis de pré e pós-operatório, com total segurança para os pacientes.

A unidade de Araucária está sob responsabilidade dos sócios Halison Klain Paiva, Robert Divino de Oliveira, Rafael Moroni, Luciana Beatriz Salbachian Moroni e Luiz Antonio Mlenek. O endereço é avenida Victor do Amaral, 955, Centro. “A clínica atua dentro do conceito All-in-one, que possibilita aos pacientes realizar todos os exames e acompanhamentos necessários para o tratamento em um só lugar. Além disso, os equipamentos de última geração e ambientes aconchegantes proporcionam o bem-estar, desde o primeiro contato até o final do tratamento”, explicam os profissionais.

Sobre a Oral Unic

Espaço possui três consultórios e um centro cirúrgico devidamente equipado. Foto: divulgação

A Franquia Premium Oral Unic Implantes foi fundada em junho de 2016 em Itajaí (SC), conta com a melhor gestão no ramo, e está presente em mais 95 cidades além de Araucária, espalhadas por 15 estados (Santa Catarina, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Ceará, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Goiás, Pernambuco, Rio de Janeiro, Distrito Federal e Tocantins).

Focada em cidades com mais de 150 mil habitantes, a franquia vem crescendo de forma acelerada, para acompanhar o ritmo da busca do brasileiro por serviços de prevenção a problemas bucais e tratamentos estéticos, já que a demanda é grande.

Serviço

A Oral Unic Araucária está localizada na avenida Victor do Amaral, 955, Centro, e os telefones são (41) 3607-0000 e (41) 99172-1700.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1245 – 21/01/2021