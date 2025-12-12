A VKR Empreendimentos lança oficialmente neste sábado, 13 de dezembro, das 11h às 20h, no mezanino do Shopping Pinheiros, um dos projetos habitacionais mais esperados do Município: o Singulare Residence, primeiro condomínio fechado de terrenos de alto padrão do município.

A implantação do Singulare marca a entrada de um novo formato residencial na cidade, estruturado a partir de três eixos centrais definidos pela incorporadora: localização, segurança e infraestrutura.
O condomínio está situado na Rua Lourenço Jasiocha, no centro de Araucária, em uma área que se destaca pela proximidade com instituições de ensino, supermercados, serviços públicos, opções de lazer e rotas de acesso às principais regiões da cidade. A localização central também conecta o empreendimento ao entorno comercial do município.

De acordo com os idealizadores do projeto, o Singulare Residence conta com um plano de segurança elaborado pela Haganá Projetos Especiais, empresa especializada em proteção condominial. O estudo envolve a divisão do empreendimento em quatro zonas de monitoramento: área de invasão, voltada à análise e prevenção de riscos no perímetro; área de controle, destinada às áreas comuns; área de perigo, relacionada aos acessos internos; e área crítica, que contempla a gestão de entradas e saídas de veículos, pedestres e prestadores de serviço.

O empreendimento ocupa um terreno de noventa mil metros quadrados. Destes, quase 40 mil metros quadrados são de área de preservação permanente. São 97 lotes com metragens variando entre 250 e 557 metros quadrados. A infraestrutura do Singulare inclui distribuição de energia subterrânea, iluminação em LED com postes ornamentais e pavimentação estruturada para suportar tráfego intenso, além de duas vias internas pavimentadas que dão acesso aos lotes. O projeto segue um regimento construtivo direcionado à padronização das edificações.

Araucária ganha seu 1º condomínio fechado de alto padrão
Piscina com borda infinita da área de convivência e lazer do Singulare

O residencial possui 20 áreas de lazer e convivência entregues totalmente decorados e equipados. Entre elas estão academia, piscina com borda infinita, quadras esportivas, quiosque e espaço gourmet, salão de festas, sala de jogos, rooftop e fireplace. Há também portaria com sistema de eclusa, voltado ao controle de entrada e saída de moradores e visitantes.

VENDAS

Os interessados em conhecer mais detalhes do Singulare podem participar do evento de lançamento deste sábado ou visitar os plantões de venda da VKR, que ficam na Rua Pedro Druszcz, 440, esquina com a Avenida Brasil, e na própria Rua Lourenço Jasiocha, 500. Outras informações também podem ser obtidas no Instagram da VKR, no perfil @vkr_empreendimentos.

Edição n.º 1495. Maria Antônia.