Araucária ganha unidade da rede de Chocolates Brasil Cacau

Brasil Cacau, do Grupo CRM, o mesmo que administra a Kopenhagen, inaugurou em dezembro, sua primeira franquia em Araucária. Inspirada no orgulho de ser brasileira, a marca traz para os araucarienses toda a qualidade e o sabor irresistível dos seus chocolates, com preços acessíveis. São muitos produtos como tabletes, bombons, trufas e panetones nos sabores Ovomaltine, Trufado, Brigadeiro e 70% cacau, e ainda outras delícias, para presentear seus familiares e amigos neste Natal. Também há um espaço especial para os apreciadores de café, fondue e sorvete.







A loja fica na rua Carlos Cavalcanti, 87, bem no Centro de Araucária, e chega para atrair o público consumidor com seus aromas e sabores do Brasil, que resultam em um chocolate único.

Milson da Costa é o empresário que decidiu apostar na nova franquia. “O chocolate da Brasil Cacau é um produto diferenciado, de excelente qualidade e todo sabor sofisticado de uma marca conceituada. Nossa expectativa é de grande aceitação por parte dos araucarienses, porque sabemos que quem experimenta os chocolates da Brasil Cacau, se apaixona”, garante o empresário.

Opções diversas

A Chocolates Brasil Cacau oferece aos seus clientes uma experiência incrível com uma infinidade de sabores de trufas e mini trufas, tabletes variados e cookies que atendem a toda a família, além de caixas de bombons especiais.

“A qualidade dos chocolates, alguns feitos artesanalmente, aliada à beleza das embalagens, fazem com que os produtos da Brasil Cacau se tornem presentes de muito bom gosto”, sugere Milson.

Sobre a marca

Com 12 anos de história e quase 400 lojas em todo o país, a Brasil Cacau ocupa a 19ª posição no ranking das maiores empresas de franchising no país. Localizada em Extrema (MG), a fábrica do grupo possui uma área de 33 mil metros quadrados, com mais de 1.100 colaboradores e tecnologia de ponta na produção de chocolates.

Serviço

A Chocolates Brasil Cacau Araucária está localizada na Rua Carlos Cavalcanti, 87, Centro – fone/whatsapp (41) 98792-2619. Siga a loja no Instagram: @brasilcacauaraucária e fique por dentro das novidades.

Loja também possui um espaço especial para os apreciadores de café, fondue e sorvete.