Araucária ganhará sua 1ª clínica particular voltada à saúde da mulher

As mulheres araucarienses ganharão no primeiro trimestre de 2024 a primeira clínica privada focada essencialmente em saúde feminina. Trata-se da Clínica São Vicente Mulher.

A unidade funcionará praticamente anexo à Clínica São Vicente, que há quatro anos inaugurou o primeiro pronto atendimento de urgência privado da cidade. “Ainda somos o único pronto atendimento com credenciamento em consultas de urgência de Araucária, temos um corpo médico com mais de 100 especialistas disponíveis, oferecemos os mais variados tipos de exames, mas seguimos buscando melhorar os serviços aos nossos pacientes e é dessa busca pela excelência que nasce o projeto de termos uma clínica voltada a saúde feminina”, explica Emerson Albertasse, diretor técnico e médico ortopedista da Clínica São Vicente.

A São Vicente Mulher funcionará em prédio próprio, bem ao lado da CSV. O novo espaço trará mais conforto e facilidade à vida das mulheres, com a possibilidade de realizar os mais variados exames de rotina para a saúde feminina num mesmo local. “Essa nova unidade irá dispor de uma estrutura que permite a realização de exames como o preventivo, mamografia e ecografias diversas em uma única visita, a partir de ambientes exclusivos para o público feminino, além da consulta com médicos ginecologistas”, detalha Emerson Albertasse.

A CSV Mulher contará com duas salas de espera, sendo que uma delas será destinada apenas às mulheres, possibilitando o acesso às salas de ecografias, mamografia, banheiros e consultórios. A sala ainda vai contar com um “plus” de conforto, a fim de tornar o ambiente mais aconchegante para as pacientes. “Estamos investindo em equipamentos de ponta, como um mamógrafo 100% digital e um atendimento cada vez mais humanizado. Temos certeza de que as mulheres araucarienses ficarão encantadas com o projeto”, finaliza Emerson.

