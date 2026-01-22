Neste final de semana, entre os dias 23 e 25 de janeiro, a cidade de Araucária receberá 75 duplas de todo o estado para competir no Super Praia, no Parque Cachoeira, campeonato de vôlei de praia. A competição é realizada pela Federação Paranaense de Voleibol (FPV), com apoio da Prefeitura de Araucária e patrocínio da Itaipu Binacional e da Penalty.

Serão 145 partidas ao todo, com duplas das categorias do sub-15, sub-17, sub-19, sub-21 e adulto, nos naipes feminino e masculino. Os jogadores são os melhores ranqueados do Paraná, e os embates começarão cedo, às 8h.

Edição n.º 1499. Victória Malinowski.