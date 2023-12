Araucária já começou a emitir a nova Carteira de Identidade Nacional

O novo modelo do RG, o CIN (carteira de Identidade Nacional) começou a ser emitido em Araucária no dia 04 de dezembro. O novo modelo segue um padrão único, com numeral de Cadastro de Pessoa Física (CPF), que visa coibir a possibilidade de multiplicidade na identificação. Isso porque, atualmente, cada cidadão pode ter até 27 RG’s diferentes, um por unidade da federação. Com a implementação da nova identidade, o brasileiro passa a adotar apenas o CPF como número identificador.

Segundo o Posto de Identificação de Araucária, será obrigatória a apresentação deste documento junto aos demais já exigidos anteriormente, e se o cidadão estiver com algum problema no seu CPF, terá que resolver junto a Receita Federal antes de fazer a CIN.

Ainda de acordo com o Posto, todos os cidadãos que possuem o RG anterior terão que requerer o novo modelo, mas o documento continua com o prazo de 10 anos. No Brasil, o prazo final para todos estarem de posse do novo documento é o ano de 2032.

“Outra mudança será a Carteira Digital, depois de requerer o novo documento todos poderão baixar no celular o documento novo, nesta versão terá números dos demais documentos, por exemplo: CNH, Título de eleitor, etc”, explica o Posto, salientando que a emissão da primeira via do CIN é gratuita, já para a segunda via o custo será de R$ 44,92.

O Posto de Identificação de Araucária continua com os atendimentos com agendamento pela internet, no site da Polícia Civil (www.policiacivil.pr.gov.br) e diretamente no Posto para preferenciais de segunda a quinta-feira às 08h ou às 13h, por ordem de chegada. “O Posto também se coloca à disposição para demais informações no endereço Rua Kazimiera Szymanski, 67 ou pelo telefone 3614-7802. O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 08h às 12h e das 13h às 16h.

