Araucária já conhece os 13 vereadores que irão legislar na gestão 2025-2028

Araucária já conhece os 13 vereadores eleitos para a Câmara Municipal de Araucária para a gestão 2025/2028. O candidato Wagner Chefer (PSD) fez uma votação histórica, atingindo 3.511 votos, sendo o mais votado nas urnas. Outro fato curioso é que 100% do Legislativo será formado por homens, já que nenhuma candidata mulher conseguiu se eleger. Embora alguns candidatos também tenham feito uma votação expressiva, não conseguiram

Além de Chefer, foram eleitos os candidatos Pedrinho da Gazeta PSD com 2.548 votos, Professor Valter (Solidariedade) com 2.466, Olizandro Junior (MDB) com 2.443 votos, Grilo Vilson Cordeiro (UNIÃO) com 2.207 votos, Paulinho Cabeleireiro (União) com 2.178 votos, Celso Nicacio (PSD) com 1.817 votos, Leandro da Academia (Solidariedade) com 1.682 votos, Fabio Pedroso (PL) com 1.674 votos, Gilmar do Sindimont (PT) com 1.625 votos, Investigador Fabio Pavoni (PV) com 1.451 votos, Pastor Castilhos (PL) com 1.363 votos e Nilso Vaz Torres (PL) com 1.275 votos.

Sobre os candidatos Débora Soubert (Republicanos), que obteve 76 votos e o Jornalista Allex Furttado (Republicanos ) com 34 votos, tiveram o registro indeferido sub judice, porém ostentaram o status de candidato e praticaram todos os atos de campanha, inclusive com o nome incluído na urna para concorrer.

Após a eleição os votos dados a esses candidatos indeferidos sub judice foram computados como anulados sub judice (artigo 195, I, “a” e 198, I, “a”, da Resolução TSE 23.611), embora sejam considerados no cálculo dos percentuais quando da divulgação dos resultados, com a advertência de que sua validade é condicionada à reversão da decisão desfavorável.