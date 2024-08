Araucária já registrou 47 incêndios ambientais de janeiro até agora

Entre os meses de janeiro e agosto deste ano, até a presente data, 47 incêndios ambientais, contra 21 registrados no mesmo período do ano passado. As estatísticas, retiradas do site do CB Cascavel/imprensa, mostram que desse total de 47 incêndios em vegetação, 20 foram registrados apenas neste mês de agosto, até a presente data. Para efeitos de comparação, em agosto de 2023 (entre os dias 01 a 20) foram registrados apenas 3 incêndios ambientais.

Um dos fatores que contribui com este quadro preocupante é a aceleração das mudanças climáticas, que está provocando impactos ambientais sem precedentes. Em pleno inverno, já tivemos temperaturas acima de 30ºC e estamos enfrentando um período de clima seco e baixa umidade relativa do ar. De acordo com dados da Estação Meteorológica Didático Escolar (o Projeto EMEDE do Colégio Szymanski), houve registro, em agosto, de 48% na umidade relativa do ar em Araucária, sendo que a OMS – Organização Mundial da Saúde recomenda como ideal 60% ou mais.

Os incêndios ambientais são comuns nessa época. Segundo o Corpo de Bombeiros, no período de julho até setembro os riscos aumentam. Devido à baixa umidade, somada aos períodos de geada e altas temperaturas durante o dia, a vegetação fica bastante seca, e qualquer fonte de combustão, por menor que seja, pode dar início a um incêndio.

Ainda de acordo com os bombeiros, algumas medidas podem ser adotadas como precaução para impedir os incêndios, ou ainda, evitar acidentes nas rodovias, quando o motorista se deparar com alguma queimada. Em caso de incêndios em estradas, devido à fumaça, a visibilidade fica comprometida, e a orientação é reduzir a velocidade, fechar os vidros, acender a luz baixa e mudar a circulação do ar do carro para que fique somente dentro da cabine. Incêndios próximos a residências podem ser controlados, desde que os proprietários mantenham a vegetação próxima sempre baixa e roçada, pelo menos por 10 metros ao redor, para evitar que o fogo chegue até a casa.

Para evitar incêndios florestais, a recomendação é não colocar fogo em restos de folhas ou lixo. Além de crime, o incêndio pode sair do controle rapidamente, podendo ocasionar grandes perdas. As pessoas não devem jogar lixo pela janela, principalmente latinhas, porque o reflexo das mesmas e da água no mato seco, pode fazer o efeito lupa e causar incêndios. Bitucas de cigarro também são um risco, devido à brasa, somado ao mato seco e o vento, e podem provocar grandes incêndios florestais.

Em áreas rurais, mesmo quando autorizadas pelo órgão ambiental, os moradores devem tomar várias precauções antes de iniciar as queimas, por exemplo, nunca as realizar entre 12 e 16h, pois neste período o fogo queima com muita intensidade, podendo fazer com que saia do controle rapidamente. Devem evitar ainda realizar a queima em dia com muito vento, uma vez que as partículas em brasa são transportadas, podendo ocasionar novos focos de incêndio.

Como pedir ajuda

Ao se deparar com uma situação de incêndio, a recomendação é acionar o Corpo de Bombeiros através do 193 e explicar à equipe quais são os riscos existentes na área. Em um princípio de incêndio o uso do extintor de água pode ser eficaz, desde que o mesmo esteja na fase inicial.

Foto: IAT. Edição n.º 1429.