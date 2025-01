Araucária já tem 7 casos confirmados de dengue neste comecinho de ano

Febre acima de 39°C associada a pelo menos mais dois sintomas, como dor de cabeça, cansaço extremo, dores musculares e/ou articulares e atrás dos olhos, pode ser dengue. Segundo o Departamento de Vigilância em Saúde, citando como fonte o Sistema de Informação de Agravos de Notificação – Sinan, no atual ciclo epidemiológico 2024/2025, até a presente data, Araucária registrou 109 casos suspeitos de dengue, dos quais 07 foram confirmados. Já no ciclo epidemiológico de 2023/2024 Araucária notificou 1.390 casos suspeitos de dengue, dos quais 387 foram confirmados. O número de casos autóctones foi de 161.

A Secretaria Municipal de Saúde explica que monitora todas as doenças, como a Covid-19. Para o monitoramento de doenças especificamente como as arboviroses (Dengue, Chikungunya, Zika e Oropouche) a Prefeitura criou uma Sala de Situação em 2023 para o planejamento de ações. Além disso, os agentes de endemias estão frequentemente visitando residências para orientar os moradores sobre cuidados para prevenir a doença.

No Brasil

O Brasil registrou mais de 16 mil casos prováveis de dengues e nenhuma morte pela doença nos primeiros 11 dias de 2025, conforme o painel do Ministério da Saúde que acompanha a evolução da doença no país. Os números estão abaixo dos registrados no mesmo período do ano passado, quando os casos estavam em mais de 50 mil, e 48 mortes tinham sido confirmadas.

Apesar disso, há alerta para um possível aumento na incidência de casos, em seis estados brasileiros: Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Tocantins e Mato Grosso do Sul.

No Paraná

A Secretaria Estadual da Saúde confirmou 1.709 novos casos de dengue no acumulado de três semanas, conforme o último boletim epidemiológico da dengue divulgado na terça-feira (14). Os dados do atual período epidemiológico, iniciado em 28 de julho de 2024, somam 56.699 notificações, 7.084 diagnósticos confirmados e dois óbitos em decorrência da dengue.

Este informe traz ainda informações sobre Chikungunya e Zika, doenças também transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Neste período foram confirmados 107 casos de Chikungunya, sendo registradas 543 notificações da doença no Estado. Quanto à Zika Vírus, até o momento ocorreram 27 notificações e nenhum caso confirmado.

Em caso de suspeita de dengue, a orientação é procurar o posto de saúde mais próximo de sua casa. O Ministério da Saúde orienta que a população não se automedique e ressalta que, após o período febril, podem surgir outros sintomas que já são considerados um alerta, como dor de barriga intensa e contínua, vômitos persistentes e sangramento de mucosas. A doença ainda pode progredir para formas mais graves e até mesmo levar à morte.

O próprio Ministério esclarece que não há necessidade da realização de exames específicos para o tratamento da doença, já que o diagnóstico é baseado nas manifestações clínicas apresentadas. O tratamento é basicamente reidratação adequada e repouso.

Cada um fazendo a sua parte

Os moradores também podem contribuir para evitar a disseminação de novos casos, eliminando os criadouros:

Remova recipientes/objetos que possam acumular água parada, tampe-os e limpe-os com frequência; Ajude a eliminar criadouros; Medidas de proteção individual para evitar picadas de mosquitos devem ser adotadas por viajantes e residentes em áreas de transmissão. Usar repelentes à base de DEET, IR3535 ou de Icaridina nas partes expostas do corpo. Também pode ser aplicado sobre as roupas. A utilização de mosquiteiros sobre a cama, uso de telas em portas e janelas e, quando disponível, ar-condicionado. Denuncie terrenos cheios de objetos depositados a céu aberto e que possam acumular água da chuva pelo e-mail ouvidoriadasaude@araucaria.pr.gov.br, ou pelo telefone 0800 643 7744.

Edição n.º 1448.