Araucária já vacinou mais da metade do primeiro grupo prioritário

A meta da Secretaria Municipal de Saúde é vacinar 90% de cada público alvo. Foto: Carlos Poly

Desde o início da campanha nacional de vacinação contra a gripe, 12 de abril, até o último dia 16, Araucária já havia vacinado 2.781 pessoas do primeiro grupo prioritário, o que representa mais de 50% desse público, considerando que para esta primeira etapa, o Município recebeu 4.690 doses. O primeiro grupo envolve gestantes, puérperas (mulheres que deram à luz a menos de 45 dias), crianças (de 6 meses a 5 anos 11 meses e 29 dias) e profissionais de saúde. Esse público deverá ser vacinado até o dia 10 de maio.

A segunda etapa iniciará no dia 11 de maio e terminará no dia 8 de julho. Nesta fase poderão ser vacinados idosos com 60 anos ou mais e professores. No dia 9 de junho terá início a última etapa, que contemplará pessoas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores do transporte coletivo, trabalhadores portuários, forças de segurança e salvamento, forças armadas, funcionários do sistema de privação de liberdade, população privada de liberdade e jovens em medidas socioeducativas. A terceira e última fase será encerrada no dia 9 de julho.

As vacinas contra a gripe estão sendo aplicadas nas Unidades Básicas de Saúde, de segunda a sexta-feira, nos horários de funcionamento de cada UBS.

A Saúde orienta que quem tomou a vacina contra a Covid 19 deve respeitar um intervalo mínimo de 14 dias para tomar a vacina contra a gripe. Por isso, é importante que você leve o seu cartão de vacinas no dia em que for se vacinar para fazer esse controle.

Sintomas

Os principais sintomas da gripe são a febre, dor no corpo, dor de garganta, tosse e dor de cabeça. Entre os sintomas menos comuns estão calafrios, cefaleia (dor de cabeça), dor nas juntas, mal-estar, mialgia (dor muscular), prostração e secreção nasal excessiva.

A gripe também pode ocasionar diarreia, vômito, fadiga, rouquidão e olhos avermelhados e lacrimejantes.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1258 – 22/04/2021