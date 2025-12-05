O araucariense Rafael Vanzela, de 39 anos, faleceu nesta quinta-feira, 04 de novembro, após ter ficado mais de 15 dias internado em um hospital de Curitiba. Sua morte prematura deixou familiares e amigos bastante abalados. Segundo amigos próximos, a causa da morte teria sido complicações devido a um problema no fígado.

Rafael é o filho mais velho do casal Rosângela e Ademir Vanzela, e trabalhava como mecânico na empresa de propriedade dos pais. Atualmente divorciado, ele deixa um filho de 12 anos.

Seu velório e sepultamento aconteceram na tarde desta sexta-feira (05), no Cemitério Jardim independência. “A dor dos meus amigos é tanta, que só peço a Deus que console o coração deles. Porque pra gente que é pai e mãe, não é fácil enterrar um filho”, disse Suzane Fermino, amiga da família.