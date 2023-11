Araucária mandou bem e conquistou ouro no Taekwondo

Após combates duríssimos, além dos adversários e a distância, a cidade de Cascavel, que promoveu a 3ª edição do Paraná Combate, contou entre as várias modalidades de luta com o Taekwondo de Araucária.

Em parceria com a SMEL, a Liga Pégasus de Taekwondo, trouxe nada mais nada menos que o ouro na categoria peso pesado, com o atleta Kauan Rodrigues Danjas, e também um 4º lugar com o atleta Lucas de Paula Palamar, além da ótima participação do atleta Matheus Henrique Batista.

Foram várias competições ao longo do ano, que proporcionaram a experiência e técnica para este grande feito, sob o comando do mestre Kennedy, Faixa Preta 4º DAN, que ao longo dos anos vem trabalhando arduamente para implantação e divulgação do Taekwondo em nosso município.

