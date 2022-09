Araucária participa do VIII Fórum Intermunicipal de discussão: a educação especial em foco!

Em 2021, a Secretaria Municipal de Educação, representada pelo Departamento de Educação Especial, com a direção da Prof.ª Me. Jessica Novôa, retomou suas atividades no Fórum de Gestores da Educação Especial da Área Metropolitana de Curitiba (FORGEE). Refere-se a um grupo de gestores que, em parceria com as universidades, têm o compromisso de promover estudos, encaminhamentos e propostas acerca das novas legislações e direcionamento das políticas públicas relacionados à Educação Especial Inclusiva.

O FORGEE foi criado no ano de 2014 e desde então promove anualmente o Fórum Intermunicipal de Discussão: “A Educação Especial em Foco!” no qual ocorrem mesas redondas, palestras e apresentação de relatos de experiências; esse fórum é sediado no município de Pinhais e organizado de forma conjunta entre os gestores da Educação Especial dos municípios da Região Metropolitana de Curitiba, a Secretaria Municipal de Educação de Pinhais e a Universidade Tecnológica Federal do Paraná – Câmpus Curitiba.

No ano de 2022, o evento será realizado nos dias 29 e 30 de setembro com o tema “A importância das práticas colaborativas na efetivação do processo educacional inclusivo”.

Neste ano, o evento retornará de forma presencial, com transmissão pela plataforma YouTube, pelo canal do FORGEE – Fórum de Gestores da Educação Especial. Além das palestras, o evento contará com duas mesas redondas, nas quais serão discutidas: “O olhar dos gestores municipais de educação diante dos desafios atuais da educação inclusiva”, com secretários de educação de alguns municípios da região metropolitana e a outra mesa redonda intitulada “Profissionais de Apoio: quais são e quais os processos de liberação nos municípios”. Na primeira, Araucária será representada pela Secretária de Educação Me. Adriana Chaves Palmieri. Já na segunda mesa redonda, o município será representado pela diretora do Departamento de Educação Especial Prof.ª Me. Jéssica Novôa.



No último dia do evento, serão apresentados relatos de experiências que abordarão os seguintes temas: Práticas colaborativas, Parceria ensino regular e educação especial e Formação dos profissionais, nos três auditórios da Secretaria Municipal de Educação de Pinhais. Dentre os quinze trabalhos inscritos de todos os municípios participantes, seis foram das profissionais da rede municipal de ensino de Araucária que atuam nas Salas de Recursos Multifuncionais, sob o arranjo do Coensino, dentre elas: Elisângela Cristina Taborda de Lara, Francielle Drusz, Carolina Jurkevicz Delben da Silva, Sueli Terezinha de Paula Barfknecht, Janaina Zanon Roberto Stellfeld, Luciane Tomazelli, e das coordenadoras do Departamento de Educação Especial de Araucária, Jessica Novôa, Adriana Araujo Nagal, Kelly Cristina Almerindo de Matos, Soeli Jozeane Hartmann Matozo, Adalgisa de Oliveira Padilha Alves e Lusiane Maria Macarini Braz Chaves, a fim de divulgar práticas que ocorreram neste ano em nosso município.



Departamento de Educação Especial