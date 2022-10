Araucária passa a contar com uma agência Cresol a partir desta quinta-feira (27)

A Cresol, uma das principais cooperativas de crédito do País, com 730 mil cooperados, 70 regionais e 690 agências de relacionamento, vai inaugurar uma de suas unidades em Araucária nesta quinta-feira (27/10), com atendimento ao público a partir de sexta-feira (28). A partir de agora, os araucarienses passarão a contar com todos os produtos e serviços que o sistema de cooperativas de crédito oferecem aos seus cooperados.

A infraestrutura e a localização do Município foram responsáveis por atrair mais este investimento, que veio para fornecer soluções financeiras com excelência, por meio do relacionamento. “Hoje Araucária é uma das cidades mais dinâmicas próximas a capital, conta com um grande e diversificado centro comercial. Ano após ano a cidade vem crescendo economicamente e cada vez mais sendo vista e abrindo portas para vários mercados e atividades geradoras de empregos. Por isso, sempre foi visada pela Cresol”, explica a Diretoria Executiva.

A regional Paraná, que vai atender Araucária, tem mais de 7 mil cooperados e 8 agências. E é muito fácil usufruir de suas vantagens. Todas as pessoas físicas e pessoas jurídicas, exceto sociedades anônimas de capital aberto, ou qualquer outra instituição financeira, podem se tornar futuros cooperados.

Diferenciais

A Cresol tem como principais diferencias o relacionamento com o cooperado, o envolvimento com a comunidade e processos personalizados. Entre seus principais produtos e serviços estão: conta corrente, crédito, cartões, investimentos, seguros e consórcios para pessoas físicas. Já para pessoas jurídicas, estão as soluções de pagamento, crédito, investimentos, conta corrente, cartões corporativos e seguros.

Para o agronegócio as vantagens são o crédito de custeio, crédito de investimento, PROAGRO, seguros agrícolas e consórcios.

Serviço

A Cresol araucária está localizada Praça Dr. Vicente Machado, 420, Centro. O atendimento ao público acontece de segunda a sexta-feira, das 9h às 15 horas. https://blog.cresol.com.br/conheca-os-principais-diferenciais-da-cresol/



Foto – Marco Charneski