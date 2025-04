Araucária perde a empresária Sara Nascimento, que por 14 anos comandou a Sara Locações

Faleceu nesta segunda-feira, 7 de abril, e empresária Sara Nascimento, 49 anos, que durante 14 anos comandou uma das mais tradicionais lojas de locações de trajes sociais para eventos, a Sara Locações. Nos últimos tempos, Sara não estava mais trabalhando com a loja, pois estava se dedicando mais à família e adorava cuidar dos netos.

Sara descobriu um câncer de mama há menos de 30 dias, porém os primeiros exames já mostraram que a doença já havia se alastrado por vários órgãos, não dando tempo para o início do tratamento. Inclusive ela estava com internação agendada para amanhã (08/04), mas passou mal, não resistiu e acabou falecendo em casa.

Conhecida por ser uma mulher guerreira, Sara chegou a ser candidata a vereadora e sempre se destacou na sociedade por ser uma apoiadora das causas sociais e femininas. Foi parceira fiel da ONG EVA, entidade que acompanha mulheres em tratamento oncológico, isso muito antes de saber que seria uma das vítimas do câncer. Ela acompanhou desde a fundação da ONG, e sempre fazia questão de emprestar os trajes sociais da sua loja para as candidatas do concurso de Miss EVA.

Pelas redes sociais, familiares e amigos postaram várias mensagens de pesar, lamentando a partida precoce da empresária. “A vida é mesmo um sopro. Descanse em paz, amiga!”, disse a amiga Belquis Ferreira. “Desde o início nos apoiando, não encontro palavras para esse momento. Muito obrigada a cada EVA que vestiu, que ajudou e que cuidou. Descanse em paz, minha amiga”, declarou Adry Ribeiro, embaixadora da ONG EVA.

Sara Nascimento será velada nesta segunda-feira, a partir das 13h, no Cemitério Jardim Independência, localizado na Av. Independência, 1213, no bairro Porto das Laranjeiras, e seu sepultamento será no mesmo local.