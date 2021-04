Araucária perde Afonso Scherreier, vítima de Covid-19

Afonso Scherreier nasceu em 1.947 e nos deixou aos 74 anos. Foto: divulgação

A comunidade araucariense perdeu na última sexta-feira, 2 de abril, o produtor rural Afonso Scherreier, 74 anos, vítima do novo coronavírus.

Muito conhecido em toda a Araucária, Afonso nasceu na localidade rural do Boa Vista, onde permaneceu até seus últimas dias. Produtor rural, fabricava tabuleiros, máquinas de classificar batatas e cebolas, as quais atendiam diversas regiões do país.

Trabalhador, Afonso colaborou com o desenvolvimento de Araucária ao longo de toda a sua vida. Conhecido pelo bom humor, tinha a fama de animar e alegrar a todos que tiveram o prazer de conhecê-lo. No ano de 2000, ele também enveredou para a política, saindo candidato a vice-prefeito na chapa encabeçada por Hino Dirlei.

Porém, assim como outros araucarienses ilustres, não resistiu a um quadro de agravamento causado pela Covid-19, vindo a óbito na última semana. Afonso deixa esposa, quatro filhos, noras, genros e netos.

A partida de Afonso é também motivo de luto para o jornal O Popular, que tinha nele um de seus mais assíduos leitores. Assinante de nossas edições impressas há mais de uma década, jamais deixou vencer seu contrato de assinatura e sempre se mostrou um entusiasta do jornalismo local. “Sempre conversava com ele. Há pelo menos doze anos, desde que comecei a trabalhar aqui no jornal, era eu quem renovava a assinatura dele. Sempre muito querido e alegre”, lamenta Gislaine Ramos, colaboradora de O Popular.

Sétimo dia

A missa de 7° dia da passagem de Afonso acontecerá no domingo, 11 de abril, às 9h30, na Igreja do Perpétuo Socorro, bairro Fazenda Velha, próximo à Câmara de Vereadores de Araucária.

Texto: Waldiclei Barboza

Publicado na edição 1256 – 08/04/2021