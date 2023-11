Araucária perde Beto da Calceaki

O empresário Umberto Marineu Basso Filho, o Beto da Calceaki, faleceu no final da manhã deste sábado, 25 de novembro. Segundo informações preliminares, ele estava no interior da Loja Calceaki, que fica na Avenida Victor do Amaral, em frente ao Banco do Brasil, quando sofreu um infarto fulminante.

Ainda conforme informações preliminares, O Samu e o Siate chegaram a ser acionados, mas não conseguiram socorrê-lo.

Beto era um empresário muito conhecido na cidade inclusive foi presidente da Associação Industrial, Comercial e Agropecuária de Araucária (Aciaa). Embora tenha ficado conhecido como Beto da Calceaki, loja de sua propriedade, ele também teve outros negócios, alguns deles no ramo gastronômico, como a Hamburgueria e Armazém Domingos, que funcionou no prédio do Shopping Central, que era de sua propriedade. Ainda não há informações sobre o local e horário do seu velório e sepultamento.