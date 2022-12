Araucária perde dona Eugênia Mikosz, aos 103 anos

A família Mikosz perdeu nesta sexta-feira, 30 de dezembro, a araucariense Genoveva Setlik Mikosz (Eugenia). Ela havia completado no dia 4 de julho seu 103º aniversário.







Dona Genoveva nasceu no ano de 1919, na área rural de Roça Nova, um ano após o fim da Primeira Guerra Mundial (1014-1918) e no auge da pandemia da gripe espanhola (1818-1919). Até falecer ela morou no Centro de Araucária. Foi casada com Alexandre Mikosz (in memorian), teve dois filhos, Inácio e Rogério, que lhe deram cinco netos e dois bisnetos. “A mãe sempre gostou de festas, casamentos e como católica fervorosa, frequentava a igreja todos os domingos para assistir às missas. Ainda hoje mantém viva a sua fé e assiste às celebrações pela televisão”, contou o filho Inácio em entrevista recente ao O Popular.

Torcedora do Clube Athético Paranaense, dona Genoveva sempre gostou muito de pescar. Ainda hoje é uma pessoa alegre, adora cantar músicas da sua época em polonês. “A mãe ama estar sempre cercada pelos filhos, netos e bisnetos e também gosta muito de receber visitas. Somos felizes porque ainda podemos tê-la conosco, com disposição para viver por muitos anos”, acrescentou Inácio há época.

De acordo com informações da família, dona Genoveva será velada na capela mortuária do Cemitério Central a partir das 12:30. O sepultamento está marcado para às 16:30.

À família e amigos, O Popular manifesta seus sentimentos.