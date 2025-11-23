A comunidade adventista de Araucária está em luto. Ondina Lacerda Martins descansou neste sábado, sétimo dia, aos 83 anos.

Dona Ondina nasceu em 14 de junho de 1942 na cidade de Rio Novo, próximo a Telêmaco Borba. Sempre foi uma mulher de fé, sua vida foi dedicada a pregação do evangelho.

Ondina foi uma das fundadoras da Igreja Adventista em Araucária, isto há quase 50 anos. Missionária, muito atuante em estudos bíblicos e uma mulher de oração, participou da inauguração da IASD Central, em 10 de julho de 1976. Ela também foi uma das responsáveis pelo início da ADRA (Agência de Desenvolvimento e Recursos Assistenciais), entidade adventista que auxilia centenas de famílias carentes da cidade.

Ela ainda teve grande participação na abertura de outras cinco igrejas adventistas na cidade e, nessa missão, evangelizou centenas de pessoas e levou ao batismo ao menos duzentas. Seus familiares e amigos afirmam com convicção que ela deixou um legado de fé para todos que tiveram a oportunidade de conhecê-la.

O neto Thiago Dias Martins lembra com carinho dos ensinamentos da avó. “Ela foi a luz na minha vida e me mostrou Deus. Ainda posso sentir o gosto do ‘pão de ló’ que ela preparava pra gente”, emociona-se.

Já a neta Aline Martins Stainsack recorda dos bons tempos que passou com a avó e afirma que aprendeu a amar Jesus por meio dela. “Para mim, ela foi um exemplo de fé e perseverança. A primeira Bíblia que ganhei em minha vida foi um presente dela”, comenta.

A amiga Irondina Cruz Barbosa é outra que teve a vida marcada pela possibilidade de ter convivido com Ondina. “Fui uma das primeiras alunas de estudo bíblico dela aqui na cidade de Araucária. Nos tornamos companheiras”, destaca.

A partida de Dona Ondina deixa um misto de tristeza e boas memórias em toda a comunidade adventista araucariense. “A Igreja Adventista de Araucária agradece a Deus pelos 83 anos de vida e missão da querida Irmã Ondina e espera o reencontro com ela na volta de Jesus”, diz a IASD em nota.

Ondina teve dois filhos com o senhor Amador de Paula: Elisabeth Lacerda Martins Stainsack e Edinei Lacerda Martins, e seis netos: Aline, Jhonny, Thiago, Álex, Fabio e Lucas.

Sepultamento

O velório e culto fúnebre de Ondina aconteceu na IASD Central na manhã deste domingo, 23 de novembro. Em seguida, ela foi sepultada no Cemitério Jardim Independência, em Araucária.