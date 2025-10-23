Araucária acordou mais triste nesta quinta-feira, 23 de outubro, com a notícia do falecimento de Almy Ferreira Gomes, 99 anos, carinhosamente chamada de Dona Zóca, mãe do ex-prefeito Albanor Zezé Gomes. Segundo familiares, ela faleceu em casa, durante a madrugada, enquanto dormia. Dona Zóca, que no dia 02 de dezembro completaria 100 anos, tinha um coração gigante, porém já debilitado por conta da idade avançada.

Além do ex-prefeito Zezé, Dona Zóca é mãe de Lincoln e Rodrigo, tem nove netos e seis bisnetos. Viúva de Rodrigo Ferreira Gomes, que foi gerente e trouxe a agência do Banco Banestado para Araucária, ela era uma dona de casa sempre interessada em serviços sociais. “Era uma pessoa simples, simpática e chefe de família amada e respeitada”, declarou uma amiga.

“Vó Zoca gostava de estar com a família, jogar baralho e assistir futebol. Ela não perdia o café da tarde todo sábado na casa no seu filho Zezé. Sempre disposta, forte e de muita fé, vivia cercada dos filhos, noras, netos e bisnetos que sempre pediam sua benção. Teve uma vida longa, repleta de cuidado, carinho e amor”, disse a neta Andrea.

O velório de Dona Zóca está acontecendo até às 16h30 desta quinta-feira, na Capela do Cemitério Central, onde ele também será sepultada.