Neste domingo, 16 de novembro, Antônio Carlos de Andrade, antigo proprietário da Panificadora Vovó Julia, faleceu aos 71 anos. Durante os últimos 7 anos ele lutou contra um câncer de pulmão e, infelizmente, veio a falecer. Ele estava internado numa unidade de terapia intensiva do Hospital INC, em Curitiba, há alguns dias.

Na semana passada, ele foi até o hospital para mais um ciclo de quimioterapia, mas acabou contraindo uma pneumonia.

De acordo com familiares, quando foi internado, seu Antônio estava com batimento cardíaco muito alto. Foi descoberto que ele estava com uma sepse pulmonar. Por conta disso, seu Antônio foi entubado. O procedimento, no entanto, não surtiu o efeito necessário e ele faleceu na manhã deste domingo.

Seu Antônio deixou esposa, três filhos e seis netos. Por muitos anos, ele cuidou do Clube União, em seguida trabalhou na Panificadora El Grano e depois comandou a Vovó Julia. Este último comércio ele vendeu há cerca de 10 anos. Atualmente, tocava uma cozinha industrial com a esposa e atendia alguns clientes.

Muito ativo, seu Antônio adorava jogar cartas, se encontrar com amigos e pescar. O velório acontecerá nesta segunda-feira, 17 de novembro, das 9h às 14h, na Capela mortuária do Cemitério Central de Araucária. Atendendo a um pedido que fez aos familiares, Antônio será cremado e suas cinzas serão lançadas ao mar.