Araucária perde Irmão Lauro, da Igreja Congregação Cristã

Compartilhe esta notícia:

Lauro Bueno Aguirra, 72 anos, um dos principais nomes da Igreja Congregação Cristã em Araucária perdeu a batalha para a Covid-19 nesta quarta-feira, 17 de março. Ele estava internado já há vários dias, mas não resistiu ao quadro infeccioso causado pelo agravamento da doença. Muito conhecido em toda a cidade, ele deixa três filhos e quatro netos.

Irmão Lauro, como era chamado, ajudou a consolidar em Araucária a Igreja Congregação Cristão, que é hoje uma das maiores denominações religiosas da cidade, com unidades em diversos bairros.

Lauro participou, inclusive, da construção e inauguração do primeiro templo da Congregação em Araucária, instalada na rua Bonifácio Kaiute, no bairro Estação. Posteriormente, auxiliou com seu carisma, bom humor e, principalmente, vocação, na expansão da Congregação pela cidade. Atualmente era cooperador de adultos na unidade da igreja situada no jardim Industrial, bairro Capela Velha.

Nas redes sociais a partida de Lauro resultou em dezenas e dezenas de mensagens de condolências aos amigos e familiares

Irmão Lauro ao lado de sua esposa, Leonilde

Texto: Waldiclei Barboza/ Foto: Arquivo pessoal