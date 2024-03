Araucária perde Ludovico Griner

Faleceu neste final de semana o senhor Ludovico Griner. Ele tinha 85 anos e está sendo velado na capela mortuária do Cemitério Central.

Ludovico era araucariense nato. Nasceu em 25 de junho de 1.938 e completaria 86 anos agora em 2024. Apaixonado pela construção civil, era mestre de obras como poucos, nutrindo especial carinho pela edificação de igrejas.

Amigos e familiares ainda guardam na memória a imagem do senhor Ludovico colocando as ferramentas de carpintaria em seu cinturão, subindo em sua bicicletinha e pedalando em direção aos canteiros de obra. Participou ativamente da edificação de igrejas como a da Matriz Nossa Senhora dos Remédios, no Centro, e de outras três paróquias erguidas na área rural da cidade: Tietê, Campestre e Guajuvira

Filho de Rosa Wenc Griner e Ladislau Griner, senhor Ludovico era casado com Helena Bossek Griner. Teve dois filhos e cinco netas. Um de seus filhos é o contador e empresário do ramo da construção civil Luiz Carlos Griner, proprietário do Escritório de Contabilidade Griner, um dos mais conhecidos da cidade. Senhor Ludovico será sepultado neste domingo, 10 de março, às 16h30, no próprio Cemitério Central.

Serviço

O endereço da capela mortuário do Cemitério Central é Rua Major Sezino Pereira de Souza, 289, Centro, Araucária/PR.