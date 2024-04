Araucária perde mais uma e a classificação no Paranaense Sub-20 fica ameaçada

O Araucária ECR amargou mais uma derrota na oitava rodada do Campeonato Paranaense Sub-20, realizada na sexta-feira (19/04).

O time perdeu para o PSTC por 3X2, e caiu para o nono lugar na tabela. A partir de agora, a pressão aumenta, o Cacique precisa voltar à zona de classificação, já que apenas seis times de cada grupo seguem para a próxima fase.

O jogo foi equilibrado durante todo o primeiro tempo, ninguém conseguiu abrir o placar. O Araucária levou o primeiro gol aos 12 minutos do segundo tempo e marcou o seu primeiro aos 24 minutos com o jogador Luan Santana. Aos 35 minutos, Pedro Lucas marcou o segundo gol do Araucária. O PSTC reagiu e aos 46 minutos marcou o gol do empate. Aos 49 minutos o adversário conseguiu seu terceiro gol, fechando o placar a seu favor.

No próximo sábado (27), o Cacique enfrentará o Hope Internacional, pela nona rodada do Paranaense. A partida será às 15h30, no Estádio Municipal Osni Antônio da Silva.