Conhecida e querida por muitos em Araucária, Marina Satiko Demochoski, 64 anos, a Marina da quitanda, faleceu na madrugada desta quinta-feira, 18 de setembro. Durante décadas ela teve uma banca de frutas e verduras na Avenida Archelau de Almeida Torres, onde recebia os clientes sempre com sorriso no rosto e palavras amigas.

Marina já estava afastada do comércio a algum tempo, desde que passou a enfrentar uma batalha contra uma doença renal – ela fazia sessões de hemodiálise constantes. Como ela mesma relatou em agosto deste ano, em uma postagem na sua rede social, estava na fila do transplante há três anos. “Hoje completa três anos que faço hemodiálise, graças à Deus e apoio do meu marido e filho. Mesmo estando o rim no estágio terminal, estou bem. Agradeço a todos pela oração e logo estarei transplantada”. Não deu tempo! Marina partiu antes de receber um novo rim.

Amigos postaram nas redes sociais mensagens de pesar pela morte de Marina. “Era incansável e batalhadora e sempre mantinha um sorriso no rosto e palavras agradáveis, nunca conheci alguém que tivesse alguma queixa dela, era a nossa japinha querida, e hoje se foi. O nosso dia ficou mais triste e nossa vida mais vazia, mas com certeza o céu está em festa com sua chegada. Descanse em paz querida amiga Marina. Deus acolha sua alma na sua paz eterna. Até um dia!”, lamentou Terezinha Poly.

“É com muita dor no coração que nos despedimos de nossa querida amiga Marina Demochoski. Sempre conhecida como a japonesa querida, a Marina da quitanda, agora Frutaria Quatro Estações aqui em Araucária. Marina, com o seu grande coração que mal cabia no peito, ajudou muitas pessoas e era amada por muitos. Estamos todos com o coração partido, mas com certeza o céu está em festa por receber o seu mais novo anjo. Obrigada por tudo Marina. Em nome da família da Frutaria Quatro Estações e Loja de Antiguidades Estação das Antiguidades, receba a nossa imensa gratidão por tudo!”

Marina Demochoski está sendo velada no Cemitério Central (cemitério velho) e será sepultada amanhã (19), às 9h, no mesmo local.