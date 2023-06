Araucária perde o desportista Paulo Cordeiro, fundador e ex-presidente do Costeira FC

O desportista Paulo Cordeiro perdeu a luta para a Esclerose Lateral Amiotrófica – ELA e faleceu na noite desta quarta-feira (07/06), aos 76 anos. Paulo foi um guerreiro, conviveu com essa doença que afeta o sistema nervoso de forma degenerativa e progressiva e acarreta em paralisia motora irreversível por muito tempo, sempre lutando pela vida.

Respeitado no cenário esportivo,Paulo Cordeiro comandou clubes de futebol como o Iguaçu, Costeira FC, Araucária FC e muitos outros. No clube Costeira foi presidente, técnico e professor das escolinhas de futebol. Também foi presidente da Capela São José, no Shangri-lá, e sempre participou ativamente das atividades da comunidade. Sua partida deixou consternados seus familiares, amigos, atletas e todos aqueles que conviveram com ele.

Paulo Cordeiro será velado no Centro Esportivo Costeira, a partir da 1h30 da madrugada desta quinta-feira (8). O endereço é Avenida Archelau de Almeida Torres, 2854.