Araucária perde o médico clínico geral Osmar Ecard

Faleceu nesta quarta-feira, 19 de outubro, o médico generalista Osmar Ecard. Ele atendia já há alguns anos em seu consultório particular, que ficava na rua Joaquim Palhano, no Centro.

Nascido em julho de 1.946, sua inscrição junto ao Conselho Regional de Medicina do Paraná datava do ano de 1.989. Ao longo de sua vida profissional, ele atuou como médico clínico geral na rede pública de saúde de Araucária, atendendo nas unidades básicas do CSU e do Boqueirão, mas já estava aposentado há algum tempo.

Nas redes sociais, seu falecimento aos 76 anos, gera comoção. Numa postagem de sua enteada, Maryelly Rocha Mezzadri, ela declarou: “com dor no coração, informo a passagem do meu amado ‘paidrasto’ Osmar Ecard, meu anjo aqui na terra, para o plano espiritual. Gratidão a todo carinho recebido até aqui”

O velório do médico acontecerá na capela dois do Cemitério Central, a partir das 19h desta quarta-feira. Ele será cremado amanhã (20), às 10h00.