Araucária perde o músico Algacir Portela para a Covid 19

Foto: divulgação

O professor de música Algacir Portela foi mais uma vítima fatal da Covid 19. Mais conhecido como Mestre Alga, ele faleceu nesta segunda-feira, 7 de junho, aos 70 anos. Algacir teve muitas profissões, mas sua vocação e paixão era a música. Na década de 80, era contador na famosa tapeçaria Pedroso, onde teve a oportunidade de conhecer diferentes partes do país. Porém, em 1989 deixou a carreira na Contabilidade para se dedicar exclusivamente àquilo que mais gostava. Se formou como educador musical pela antiga Faculdade de Artes do Paraná (FAP), referência nacional em qualidade e excelência, e em 1997 abriu em Araucária, a Escola Portela Musical, a qual continuou à frente com sua família, como professor de acordeon. Hoje a escola é conduzida pelo seu filho.

Mestre Alga também foi diretor do Teatro da Praça e participou de vários projetos culturais em diferentes regiões do Paraná, entre eles o “Fole Harmônico”, que contava com diversos acordeonistas de ponta, em belíssimas apresentações pelo Estado. Criou o Programa “Viajando pela música”, visando promover a arte musical em suas diferentes formas. O projeto virou um programa de rádio na Rádio Difusora de Rio Negro, no Paraná, que mais tarde passou a se chamar “Galpão do Mestre Alga”. O galpão, construído no Cunhupã, naquela cidade, é um local do qual o mestre tinha enorme carinho e se orgulhava muito.

Para os familiares, o marco da sua carreira foi a gravação do CD “Velho Casarão”, onde ele canta e/ou toca as melhores modas no jeito que só ele tinha de ser e fazer. Algacir deixou esposa, que carinhosamente chamava de dona Marle, três filhos, duas noras, um neto e muitos amigos. “Nos despedimos com o jargão que ele mais gostava: Buenas!!”, disse a família.

Texto: Maurenn Bernardo