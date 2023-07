Araucária perde padre Leocádio Zytkowski

Morreu neste sábado, 1º de julho, aos 55 anos, padre Leocádio Zytkowski, muito conhecido em Araucária devido sua longa trajetória pastoral.

De acordo com informações, ele estava internado desde a última quinta-feira, 29 de junho, no Hospital Nossa Senhora das Graças, em Curitiba, parte deles entubado num leito de UTI. Ele teria, inclusive, sofrido uma parada cardíaca, tendo sido reanimado pelos médicos, mas acabou não resistindo.

Padre Leocádio nasceu na área rural de Campina das Pedras, em Araucária. Ingressou no Seminário Menor do Município onde começou seus estudos, também cursando filosofia em Curitiba e Teologia em São Paulo. Foi ordenado diácono em 6 de agosto de 1995 e sua ordenação presbiteral foi em 3 de fevereiro de 1996, na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Araucária.

Na sua trajetória pastoral passou pela então Paróquia Nossa Senhora dos Remédios, hoje Santuário, isso meses após sua ordenação como Vigário Paroquial. Entre 1997 e 2000 foi para as Santas Missões Populares, em 2001 atuou como vigário na Paróquia Sant’Ana do Abranches em Curitiba, de 2002 a 2010 foi pároco da Paróquia Nossa Senhora das Graças e Santa Gema na Barreirinha/Curitiba, de 2010 a 2014 foi pároco da Paróquia Santo Antônio em Imbituva (PR), nos anos de 2015 e 2016 foi pároco na Paróquia Imaculada Conceição em Catanduva do Sul, de 2016 a 2017 atuou com o vigário paroquial na Paróquia Nossa Senhora das Dores em Araucária e entre 2017 e 2018 foi pároco na Paróquia Senhor Bom Jesus em Guaraqueçaba.

A notícia do estado de saúde do Padre Leocádio gerou muita preocupação entre a população de Araucária, que chegou a fazer correntes de orações pela sua vida. Sua morte causou muita comoção na cidade.

Ainda não há informações acerca do local do velório e sepultamento.