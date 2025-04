Araucária perde para o Cascavel na 2ª rodada do Paranaense Sub-20

No sábado, 5 de abril, o Araucária EC enfrentou o Cascavel pela segunda rodada do Campeonato Paranaense Sub-20 e perdeu por 2X1. O adversário abriu o placar nos primeiros 9 minutos de jogo, com o gol de Murilo Jefferson, que também foi o autor do segundo gol, aos 40 minutos.

O primeiro tempo terminou com o Cascavel em vantagem no placar. Na volta para o segundo tempo, o Araucária parecia disposto a reverter o resultado, e aos 22 minutos, o jogador Marcelo Alexandre diminuiu a diferença para o Cacique. Depois disso, a partida seguiu bastante disputada, porém ninguém mais marcou, fechando o placar em 2X1.

O jogo teve muitos cartões amarelos, sendo cinco para o Cascavel e dois para o Araucária, que também recebeu um cartão vermelho e a expulsão do jogador Guilherme Silva aos 31 minutos do segundo tempo, por desacato ao juiz.

Na terceira rodada, que acontece no próximo sábado (12), o Cacique enfrentará o Apucarana, às 15h30, com estádio a definir.

Edição n.º 1460.