Prudentópolis largou na frente na semifinal da Terceirona 2025 ao vencer o Araucária por 2 a 0, fora de casa, neste domingo (02), no Estádio Gigante do Itiberê, em Paranaguá. O jogo de ida foi marcado pelo equilíbrio, mas com o Prudentópolis sendo mais eficiente nas finalizações.

Com o resultado, o Araucária entra em desvantagem para o jogo de volta, que será disputado no próximo domingo (09), no Estádio Newton Agibert, em Prudentópolis. Quem avançar consegue o acesso para a Segundona. Na outra semifinal, estão Verê e City London.

O primeiro tempo começou disputado. Aos 26’ do 1º tempo, Campana quase abriu o placar para o Prudentópolis, mas o goleiro Felipe fez boa defesa. Na sequência, Leandro quase marcou um gol olímpico, novamente parado pelo goleiro do Araucária.

Após quatro escanteios consecutivos, o Prudentópolis chegou ao gol: aos 29’ do 1º tempo, Ryan aproveitou sobra dentro da pequena área e chutou forte para fazer 1 a 0. O Araucária respondeu logo depois, aos 31’ do 1º tempo, em finalização de Lucas Guedes que passou à direita do gol. Aos 38’ do 1º tempo, nova chegada do time araucariense, mas o goleiro Rafael defendeu.

Na segunda etapa, o Araucária tentou pressionar em busca do empate. Aos 11’ do 2º tempo, Éder arriscou, mas Rafael defendeu mais uma vez. O jogo seguiu equilibrado até que aos 30’, Vitinho dominou dentro da área pelo lado direito e bateu firme para ampliar: 2 a 0 para o Prudentópolis.

