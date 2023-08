Araucária perde Paulista, líder comunitário e ex-presidente da Unamar

Um dos mais conhecidos líderes comunitários de Araucária, Whiter Paulista Ribeiro, faleceu na tarde desta quarta-feira (30/08), vítima de uma parada cardíaca. Segundo amigos, ele havia sido internado ontem, após sofrer um infarto, foi levado às pressas pela família até o Hospital do Rocio, em Campo Largo, onde ficou internado, porém no dia de hoje teve uma parada cardíaca e acabou não resistindo.

Paulista presidiu a associação de moradores do Jardim Santa Regina e a União das Associações de Moradores de Araucária (Unamar) entre os anos de 2004 a 2011. Também foi candidato a vereador e circulava tranquilamente pelos bastidores políticos de Araucária. Além disso, tinha participação ativa no setor esportivo local. Atualmente estava um pouco afastado dessas atividades e se dedicava ao seu comércio.

O atual presidente da Unamar, Luiz Kaill, lamentou a morte do amigo. “Falei com ele alguns dias atrás e me contou que tinha planos de montar uma associação voltada às modalidades de judô e karatê, não sossegava, queria estar sempre envolvido com as causas esportivas e sociais. Era um cara batalhador, se preocupava com as pessoas, atendia os pedidos das comunidades, tentando interceder junto aos poderes públicos. Com certeza fará muita falta entre nós”, disse.

A morte de Whinter causou muita comoção na cidade, principalmente entre os líderes comunitários que trabalharam ao lado dele no tempo em que comandou a Unamar. “Paulista foi um grande guerreiro, enquanto esteve à frente da Unamar ajudou muitas pessoas, merece ser lembrado pelos excelentes serviços que sempre prestou às comunidades”, lamentou Lucimara Covaleski, ex-presidente da associação de moradores do Santa Eulália.

Como a morte de Paulista aconteceu há poucas horas, ainda não há informações sobre seu velório e enterro.