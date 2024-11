Araucária perde Paulo Sobania, do Boliche Viva Vida

Faleceu neste domingo, 17 de novembro, o empresário Paulo Afonso Sobania. Ele tinha 77 anos.

Empreendedor, Paulo Sobania ficou conhecido em Araucária pelo seu tino comercial. Foi o proprietário da tradicional Loja Vanessa. Entusiasta do ramo de entretenimento trouxe para a cidade o Boliche Viva Vida, que funcionou durante muitos anos na Avenida Victor do Amaral, quase esquina com Manoel Ribas.

Paulo Sobania também foi presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Araucária (ACIAA) em duas oportunidades: 1992/1993 e 1998/2000. Foi ele também o responsável por trazer para o município um polo do CIEE, que intermedia a contratação de estagiários para empresas.

O velório de Paulo Sobania está marcado para acontecer nesta segunda-feira, 18 de novembro, das 8h às 12h, na capela mortuária do Cemitério Central.

Posteriormente seu corpo será cremado em cerimônia fechada.