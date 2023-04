Araucária perde Pedrão da SOBA

Na manhã desta segunda-feira (10/04) Araucária perdeu uma de suas figuras ilustres, de grande importância para o contexto histórico e social da cidade. Pedro Balbinotti, mais conhecido como Pedrão da SOBA, faleceu aos 76 anos, vítima de uma parada cardíaca. Segundo familiares, ele estava com problemas de saúde há vários dias, chegou a ficar internado até a semana passada, teve alta, mas ainda não estava recuperado.

Pedrão era bastante conhecido na cidade por comandar durante muitos anos a Lanchonete Pedrão, que funcionava nas dependências da extinta Sociedade Operária Beneficente de Araucária (SOBA). O local, que funcionou até o fechamento definitivo do clube, era um dos preferidos por grupos de amigos, que costumavam se reunir para jogar sinuca e bater papo.

O velório de Pedro Balbinotti está acontecendo no Salão Principal do Cemitério Central e o enterro será amanhã (11), às 10h, no mesmo cemitério.

Foto: Divulgação.