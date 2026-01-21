Faleceu nesta quarta-feira, 21 de janeiro, a araucariense Soeli Terezinha Dietrich. Tita, como era conhecida em toda a cidade, tinha 60 anos e ao longo dos últimos tempos travava uma luta contra a leucemia.

Segundo familiares, Tita chegou a se submeter a um transplante de medula. Porém, mesmo após o procedimento, a doença voltou e ela acabou não resistindo.

Mulher de trejeitos intensos, voz marcante e sorriso contagiante, Tita era o tipo de pessoa que fazia questão de mostrar que estava chegando.

Conhecida pela facilidade em fazer amizades, é praticamente impossível encontrar um amigo e conhecido que passou pela vida de Tita sem ter uma história em conjunto para contar.

Amigos fazem questão de mencionar a espontaneidade de fala de Tita e sua capacidade de sempre estar à disposição para cuidar de tudo e de todos.

O velório de Tita acontecerá na capela mortuária do cemitério Central de Araucária. O horário de início ainda não está confirmado, mas deve ser ainda no final da noite desta quarta (21). Já o sepultamento será realizado no Cemitério Independência nesta quinta-feira (22). O horário também não foi definido.

Tita deixa amigos, familiares e aquele a quem ela mais amou: o filho Paulo, de 17 anos.